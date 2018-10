Sport Boys: hincha de pronuncia tras ser agredida por la PNP [VIDEO]

El último domingo 14 de octubre se produjo un episodio muy lamentable en el fútbol peruano: una fanática de Sport Boys fue agredida brutalmente por miembros de la Policia Nacional del Perú en los alrededores del estadio estadio Nacional. Y sin duda, como era de esperarse, este hecho fue repudiado por toda la sociedad nacional.

Lo llamativo es que hasta la fecha nadie se ha pronunciado. Ni la PNP, ni el Ministro del Interior, ni la FPF, ni la ADFP, ni siquiera el propio club Sport Boys. Han pasado cuatro días y tampoco se logra hallar con los despiadados policías agresores contra esta hincha, que aquel día solo se dirigía al estadio para alentar al equipo de sus amores.

"Y así pasaron 4 días, 4 días de ese infierno que me tocó vivir, de esos golpes que me propiciaron sin razón alguna, 4 días en los que muchas personas se solidarizaron conmigo y también 4 días que entidades que pensé recibir su apoyo simplemente moral o presencial me dieron la espalda. El día domingo como muchos fines de semana acudí al estadio a presenciar un evento futbolístico, en el cual fue agredida de manera inhumana por un sujeto llamado Policía. SÍ señoritas, señoras, ...", escribió muy enojada en su Facebook la fanática de Sport Boys, Margarita Andía.

Y tiene toda la razón. ¿Qué estamos esperando para dar con los responsables? ¿Por qué nadie se pronuncia? Son las respuestas que está esperando Margarita y toda la sociedad. Lo que le pasó le puede ocurrir a cualquier persona.

VER LA AGRESIÓN DE LA PNP A LA HINCHA (Fuente: Fútbol en América)

VER LA PETICIÓN DE LA HINCHA (Facebook)