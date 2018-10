Sport Rosario: Jugadores no se presentarán ante USMP si dirigencia no cancela deudas

¡Tremendo problema el que atraviesa Sport Rosario! A lo largo del año el equipo huaracino se ha visto implicado en serios inconvenientes económicos, incluso en julio pasado ya fue sancionado por la Comisión de Licencias con la resta de cuatro puntos por deudas con el plantel. Hoy la historia es similar.

A los jugadores de Sport Rosario se les adeuda tres mes y mañana (sábado) tienen un partido crucial en Huaraz por el tema del descenso: ante la Universidad San Martín por la fecha 8 del Torneo Clausura. ¿Pero qué pasa? Los propios futbolistas han tomado la decisión que si hasta la noche del viernes (hoy) la dirigencia no cancela al menos uno de los tres meses de deuda, no se presentarán ante los 'santos' y se regresarán a Lima. ¡Está decidido y no hay marcha atrás!

¿Entonces Sport Rosario perdería por W.O.? No. En caso suceda esto, los que tendrán que jugar ante San Martín serán algunos suplentes y los de la reserva, y así evitar que el club pierda en mesa.

Se supo, además que miembros de la Agremiación de Fútbolistas se encuentran en Huaraz verificando la cancelación de los pagos de los jugadores de Sport Rosario.