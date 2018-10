FIFA le dedica el día al hincha peruano por su aliento en el Mundial Rusia 2018

La Selección Peruana no tuvo un buen papel -en el resultado- durante el Mundial Rusia 2018. Cayó en sus dos primeras presentaciones ante Dinamarca y Francia (1-0 ambos cotejos) y quedó eliminado en fase de grupos. Sin embargo, el tercer encuentro pudo lograr un triunfo por 2-0 a Australia e irse con una sonrisa de la cita mundialista. Lo que más llamó la atención fue la afición peruana que se dio cita a cada estadio donde jugó la 'bicolor'. Tanto así que fue nominada y ganadora de los premios The Best de la FIFA a 'Mejor Afición'.

Hoy, viernes 19 de octubre, la FIFA ha querido recordar a los hinchas peruanos y a todos los que se dieron cita al Mordovia Arena de Saransk durante la Copa del Mundo. En ese estadio se jugó el partido inaugural de la Selección Peruana ante Dinamarca. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Ricardo Gareca pudo ponerse delante en el marcador por un penal que lo cobró el VAR, pero Christian Cueva no estuvo fino en la definición y regaló el balón a un aficionado que se encontraba en la tribuna detrás del arco.

También se jugaron partidos como Colombia vs Japón, Irán vs Portugal y Panamá vs Túnez. A través de sus redes sociales, la FIFA ha querido recordar los gloriosos momentos de los hinchas y le ha pedido a todos los que estuvieron presentes en ese estadio que compartan fotos y recuerdos para rememorar los mejores episodios que pasaron los aficionados durante su estadía en Rusia alentando a sus selecciones nacionales.

El pasado 24 de setiembre, en Londres, la FIFA realizó los premios 'The Best'. Los hinchas de la Selección Peruana estuvieron nominados a 'Mejor Afición' y competían ante los hinchas de Japón y Senegal, y también ante un chileno que recorrió miles de kilómetros para ir a ver a su equipo e hizo que le abrieran una sola tribuna para él debido a ser el único hincha que fue a apoyar a su club. Integrantes de 'La Blanquirroja' viajaron hasta Inglaterra y recibieron el premio, ya que los peruanos tuvieron más votos y ganaron el galardón.