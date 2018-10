Johnny Baldovino reveló que cada día aparecen más jugadores reclamando a Sport Rosario por su sueldo

La situación de Sport Rosario empieza a complicarse cada día más. Sumado a los problemas futbolísticos que presentan - se ubican penúltimos en la tabla del Acumulado 2018 - se ha incorporado un tema muy delicado y que podría incidir de manera directa en su lucha por no descender de categoría.

Según el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), Johnny Baldovino, cada día aparecen más jugadores reclamando sus sueldos desde julio a Sport Rosario. Esta situación podría agravar las intenciones del cuadro huaracino de seguir en Primera División.

"En Primera, hay clubes que tienen deudas pendientes, cada día aparecen más jugadores reclamando sueldos desde julio de Sport Rosario, no entendemos cómo puede darse eso si se supone que la Comisión de Licencias hace controles periódicos", refirió Baldovino a Radio Ovación.

"Después hay clubes con cierto retraso en remuneraciones pero hay que decir que esto es de algunos días máximo, esto le pasó a la 'U' y se tiene que tomar con cuidado. No es que no tengan voluntad, ahí la situación es distinta, la gente de Municipal, del Boys siempre dan la cara, la 'U' no tiene deuda pendiente. Lo de Sport Rosario sí llama la atención", añadió.

Baldovino recomendó a los jugadores no aceptar negociaciones con los clubes que estén fuera de su contrato o esté registrado en la Federación Peruana de Fútbol: corren el riesgo de no recibir dicha paga. También se refirió a la deuda que mantiene UTC y que podría generarle su segundo Walk-Over, es decir, iría a Segunda División directamente.

"Por otro lado, hay clubes que tienen acuerdos económicos que no están registrados en la Federación con sus jugadores y no les han cumplido. Es el riesgo que corren los futbolistas cuando hacen acuerdos por fuera y en eso venimos insistiendo en cada charla. En Binacional hay reclamos en este punto [...] UTC le debe 150 mil soles a la ADFP, le han dado un tiempo límite para cumplir y si no paga no lo programan. Si esto se da, sería su segundo 'walk-over' y pierde la categoría", concluyó.