Universitario de Deportes: Nicolás Córdova confía que se salvarán del descenso

Cuatro triunfos consecutivos. 12 puntazos. Colchón suficiente para lo que se viene, para dejar en claro que Universitario dará pelea para salvarse del descenso y, quien sabe, tal vez los números alcancen para pelear por el Clausura. Nicólas Córdova puso el pecho en el momento más crítico y ahora espera estirar la buena racha.

“Hay más convicción en lo que se trabaja. Obviamente, ganar hace que se trabaje con más tranquilidad y el jugador va adquiriendo confianza. Con más tiempo de trabajo, las cosas salen naturales y no tan forzadas como al inicio”, indicó.

Luego, “Nico” señaló que “hemos dado un gran paso, pero la tranquilidad la vamos a encontrar cuando sumemos una cantidad de puntos que nos permitan estar salvados”. ¿Pelear por el título del Clausura? El DT chileno responde así: “La tabla del Clausura me interesa muy poco, el objetivo por el cual estoy aquí aún no se cumple. Si se cumple antes de que acabe el Torneo, seguro eso nos va a permitir aspirar a un poco más, pero hoy me interesa adquirir esos puntos que nos faltan para poder salvarnos”. Así están en la “U”. Con los pies bien puestos sobre la tierra.•