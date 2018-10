Periodistas chilenos sobre el ranking FIFA: "El presente de Perú es mejor que el de Chile" [VIDEO]

La publicación del nuevo Ranking FIFA ha generado grandes debates referente a que si dicho estudio refleja la realidad o si llega ser convincente y hasta justo. Uno de los principales temas - que fueron planteados - es la nueva posición que ha adoptado la selección peruana.

Según la información del máximo ente del fútbol, Perú se ubica en casilla 20. Por debajo de Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile, entorno a las combinados sudamericanos. Llamó la atención la posición de Chile - debido a los rendimientos y resultados que ha venido mostrando durante los últimos meses - no obstante, esta se soporta en el nuevo procedimiento aritmético que realiza la FIFA para determinar las posiciones.

Para los periodistas chilenos el presente de Perú es superior al de Chile debido al juego colectivo así como las individualidades mostradas en el Mundial y en el último amistoso que sostuvo la Blanquirroja con el país de la Estrella Solitaria.

"En estos momentos no (referente a si Chile es superior a Perú). Si nos vamos llevar por el presente, me parece que no. Lo que pasa estos "rankings" lamentablemente uno los tiene que aceptar. Vienen de años anteriores, de muchos partidos que han jugado cada selección, y Chile se viene manteniendo cuando estaba dentro de los 10 y pasaba un gran momento. Ahora Chile se está rearmando, Perú tiene muy buen juego, muy buenos jugadores, un cuerpo técnico que lo han respeto mucho. El presente (por lo visto en el partido del otro día) de Perú es mejor que el de Chile", indicó Marcelo Barticciotto.

Por su parte, Waldermar Mendez mencionó que "en lo futbolístico quedó demostrado en el último partido que Perú es un muy buen equipo, una muy buena selección. Tiene una continuidad también de mucho de sus jugadores y de su cuerpo técnico, y eso le marca cierta ventaja a Chile. Perú hoy por hoy es una mejor selección, pero no quiere decir que cuando se encuentren en la Copa América esto vaya a suceder. El ranking FIFA por lo general no siempre refleja la realidad de las selecciones".

Finalmente, Dante Poli confesó que el presente futbolístico de la Selección Peruana le permite superar a Chile. "Futbolísticamente creo que no (que Chile sea superior a Perú en el ranking FIFA), pero esto no solo tiene que ver con el presente solamente sino es una acumulación de cosas, en ese sentido, el ranking refleja esa regularidad en el tiempo y no solo un partido puntual o lo que ocurrió en los últimos meses. Efectivamente, como juego colectivo, para mí Perú es mejor, indudablemente. Lo mostró en el Mundial en el último partido amistoso ante Chile. No nos hacemos cargo de lo que diga el señor Solabarrieta", sentenció.

EL DATO

Perú enfrentará a las selecciones de Ecuador y Costa Rica en noviembre a modo de preparación para la Copa América Brasil 2019.