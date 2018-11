Sporting Cristal y el plan de Mario Salas para la temporada 2019

¡Hay 'Comandante'’ para rato en Sporting Cristal! Fue lea sensación que dejó ayer el técnico chileno Mario Salas cuando se le consultó sobre el interés por sus servicios de San Lorenzo y Colo Colo.

“Descarto algún tipo de acercamiento (con esos dos clubes) como se ha venido especulando. Sólo pienso en Sporting Cristal y en nuestra meta que es el título nacional y el bienestar del Club y la familia celeste”, manifestó el DT en La Florida.

Y tiene mucha razón. No existe otro objetivo para el estratega “mapocho” que no sea ser campeón en el fútbol peruano, pero no se descuida de lo que vendrá después del play off: la temporada 2019.

El próximo año al chileno le entusiasma mucho disputar la Copa Libertadores. Y para ello está preparando un equipo de nivel, que de pelea en cualquier cancha a nivel internacional y sin descuidar el torneo local. Mario Salas es consciente que el actual plantel “celeste” necesita reforzarse con dos o hasta tres jugadores de calidad.