Janio Posito: "Fueron 3 puntos vitales, ahora queda hacer las cosas bien hasta el final" [VIDEO]

Alianza Lima sacó un triunfo espectacular el día de ayer en el 'Estadio Municipal de Cumaná', con goles de Mauricio Affonso y Janio Posito, para el local descontó Mauricio Montes de penal. Un partido para el recuerdo porque el cuadro 'grone' salió vencedor de este cotejo y trajo para la ciudad de Lima tres puntos fundamentales en su camino al título.

El hombre del partido fue el cuadro completo de Alianza Lima, donde se vio sacrificio, amor por la camiseta y también un clarísimo trabajo de minuto a minuto. Luchando contra un buen rival como Ayacucho FC y el poderoso clima de la altura en Huamanga. Esos fueron los dos principales enemigos de Pablo Bengoechea y sus pupilos.

Pero Janio Posito se llevó las luces porque definió con categoría en un momento límite, siendo decisivo para este triunfazo. Todo lo contó mientras charlaba con ESPN Perú: "Creo que cada uno de nosotros aportamos un granito de arena al equipo y todos estamos comprometidos con eso, con llegar a la semifinal y porque no llegar a la final".

El análisis que brinda el delantero 'grone' es que el premio final (tentar el campeonato nacional 2019) todavía está lejos: "Vamos paso a paso, creo que estamos bien, vamos a pensar ya en el fin de semana y a ponernos a la orden del profesor".

Pero también Posito entiende que los triunfos son motivación pura para el grupo de compañeros, que hoy están felices y firmes con el método de trabajo: "Contento más que todo por el equipo, porque creo que nos llevamos 3 puntos más valiosos, contento en lo personal también porque se me presentó la oportunidad, en las chances que he tenido, lo he venido buscando".

Pero no se pueden relajar, el mensaje de Bengoechea para sus jugadores es muy claro, Janio fue esta vez la voz del camarín 'blanquiazul': "Ahora queda disfrutar de estos cortos días que quedan y ya pensar en el partido del fin de semana. Nosotros pensamos solamente en el equipo, en nosotros mismos y creo que los partidos que quedan vamos a sacarlo adelante (porque depende de nosotros mismos)".

En resumen fue complicado trabajar previo a este partido que desde el fixture parecía complicado, debido a que Ayacucho FC también está peleando por el Torneo Clausura: "Es el mismo trabajo de siempre, durante la semana vamos trabajamos de acuerdo a los equipos vamos a jugar, en esta oportunidad me tocó jugar por la banda izquierda. Contento porque se me dio la oportunidad, gracias a Dios pude anotar".

Finalmente, Janio Posito precisó la clave de su éxito el día de ayer. Además dejó entrever la lectura que dio Bengoechea en todos los trabajos antes de enfrentarse contra Ayacucho: "El año pasado estuvo jugando en altura, una bonita experiencia, por esa parte el profesor quiso que estuviera acá. Contento por eso y contento por la oportunidad, ahora queda seguir trabajando".

EL DATO:

Janio Posito militó la temporada pasada en Sport Rosario, donde marcó 12 goles en 40 partidos.