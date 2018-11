Perú vs Ecuador EN VIVO: Alberto Rodríguez participó en entrega de premio a hinchada peruana

En la previa del Perú vs Ecuador, el defensa Alberto Rodríguez sorprendió con su sorpresiva participación en la entrega del premio 'The Best' a unos representantes de la hinchada nacional.

El 'Mudo' se perdió esta Fecha FIFA a causa de una lesión que arrastra desde hace dos semanas. Pese a ello, no fue impedimento para que esté en el Estadio Nacional.

Así, el defensa de Universitario apareció en el segmento en el que Franco Cabrera entregó una réplica del premio The Best a los representantes de la hinchada 'Blanquirroja'.

Cabe recordar que el 'Mudo' Rodríguez participó de la Copa del Mundo junto a la Selección Peruana, pero ha quedado relegado en los últimos amistosos.

Dato

La Selección Peruana juega ante Ecuador en el primer aniversario de la clasificación a un Mundial tras más de tres décadas.