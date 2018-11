¡Se une a la fiesta ‘bicolor’! FIFA recordó clasificación de Perú después de 36 años

El 15 de noviembre del 2016 no solo es una fecha inolvidable para los peruanos, pues así como los hinchas de la 'bicolor' se emocionaron hasta las lágrimas con la ansiada clasificación de la selección al Mundial Rusia 2018, el mundo se conmovió, y a un año de la histórica aventura la FIFA se pronunció con inesperado mensaje.

Uniéndose a la celebración por el aniversario del pase de la Selección Peruana a la Copa del Mundo, la FIFA dedicó unas emotivas palabras al equipo de Ricardo Gareca, recordando la realización de uno de los sueños más anhelados de la afición 'blanquirroja'.

“¡Ese momento logras un sueño! Recuerdo cuando la Selección Peruana terminó su espera de 36 años para llegar a la Copa del Mundo, ¡En este día hace un año!”, expresó la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) mediante su cuenta de Twitter.

Precisamente el partido entre Perú vs Ecuador de esta noche será el mejor pretexto para conmemorar la clasificación peruana que terminó con la sequía de 36 años sin participar en la máxima competencia deportiva.

🇵🇪🙌🇵🇪🙌🇵🇪

That moment you achieve a dream!#ThrowbackThursday to when @SeleccionPeru ended their 36-year wait to reach a #WorldCup, #onthisday a year ago! pic.twitter.com/pLy5MXOCgM