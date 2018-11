Perú vs Ecuador EN VIVO: chocan en amistoso FIFA 2018

Perú vs Ecuador se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por amistoso internacional de fecha FIFA. El partido se jugará este jueves 15 de noviembre (8:30 p.m./hora peruana) en el Estadio Nacional. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y Latina, mientras las incidencias, con minuto a minuto y vídeos, lo podrás seguir por Libero.pe.

Un partido con muchos sentimientos encontados será el Perú vs Ecuador. Será una fiesta por dos motivos: el aniversario de la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018, tras vencer por 2-0 a Nueva Zelanda, y además un homenaje a la afición, elegida como la mejor del mundo en 2018 en los premios The Best de la FIFA, por el apoyo a su selección en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el amistoso estará también marcado por la nota trágica de la muerte de siete jugadores juveniles el pasado domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la selva del país.

En la vuelta de la Selección Peruana al Estadio Nacional, Ricardo Gareca volverá a tener como referencia ofensiva a Jefferson Farfán, ausente por lesión en los amistosos de octubre, y su acompañante podría ser Cristian Benavente, otro que se perdió los últimos amistosos por lesión y que apunta a tener minutos ante el no llamado de Christian Cueva.

Otro cambio notable de Gareca para el Perú vs Ecuador será la aparición de Luis Abram en la zaga en detrimento de Anderson Santamaría, que apenas ha jugado con el Puebla en este semestre.

La selección de Ecuador, en tanto, volverá a enfrentar luego de un año a una selección sudamericana, exactamente desde el final de las Eliminatorias a Rusia 2018.

Con la vuelta de Hernán 'Bolillo' Gómez al banquillo, Ecuador ganó 2-0 ante Jamaica y Guatemala, perdió 4-3 frente a Catar y empató sin goles ante Omán.

Frente a Perú, Ecuador aprovechará para acumular rodaje y seguir probando jugadores que le permitan al técnico colombiano definir a un equipo de cara a la Copa América Brasil 2019.

Alineaciones probables del Perú vs Ecuador:

Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Carrillo, Tapia, Yotún, Flores; Farfán, Ruidíaz.

Ecuador: Domínguez; Antonio Valencia, Mina, Paredes, Ramírez; Bolaños, Gruezo, Ibarra, Preciado; Ángulo, Énner Valencia.

Horarios del Perú vs Ecuador:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos: 8.30 p.m. (ET) / 5.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Ecuador?

En Internet el duelo entre Perú y Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.