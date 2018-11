Ricardo Gareca y la fecha que tiene pensado convocar a Christian Cueva

El código disciplinario de la Selección Peruana es inflexible. Ricardo Gareca aplica el reglamento con severidad cuando le fallan, pero no se caracteriza precisamente por exponer a sus jugadores ante la prensa y la opinión pública.

Pasó en su momento con Carlos Zambrano, Juan Vargas, Claudio Pizarro y Carlos Ascues. El “Tigre” no explicó por qué no los convocaba, no ventiló su falta de compromiso. Simplemente, no los volvió a considerar. Borrados para siempre.

Fiel a sus principios y consecuente con su filosofía de trabajo, el “Tigre” negó una presunta indisciplina de Christian Cueva en Estados Unidos. El DT señaló que la ausencia del volante en los amistosos ante Ecuador y Costa Rica se debe a decisiones técnicas.

“La no convocatoria de Cueva no tiene nada que ver con un acto disciplinario. Nosotros siempre hemos tenido el mejor de los conceptos de Christian, siempre ha sido un profesional en todas las convocatorias”, declaró Ricardo Gareca en Arequipa.

Líbero constató la información brindada por Fox Sports y efectivamente, “Aladino” cometió una falta, pero no lo hizo solo. También están implicados trabajadores del área de logística, utilería y comunicaciones de la selección. Cueva, luego de tres meses de reflexión, volvería a la próxima convocatoria, en la fecha FIFA de marzo 2019.