Sebastián Gonzáles y el mensaje que ilusiona a todo un país: "Tenemos mucho más que ofrecer"

Sebastián Gonzáles fue uno de los jugadores que más trajinó el campo en el triunfo 1-0 sobre Uruguay, pero la suerte no estuvo de su lado en la primera jornada del Sudamericano Sub 20. No pudo anotar, pero ello no opaca su rendimiento en el 'verde'.

La 'bicolor' le toca descansar en esta fecha y uno de los más asediados por la prensa fue Gonzáles, quien habló para 'Movistar Deportes'. El atacante del Sport Boys fue claro y directo sobre el objetivo del grupo: "Hay mucho más por ofrecer".

"De repente no se nos dieron todas las cosas que buscábamos (ante Uruguay), pero ganamos. Han visto cómo entrenamos, tenemos mucho más que ofrecer", agregó Gonzáles a 'Movistar Deportes'.

De igual manera, el "9" aprovechó las cámaras para dejar en claro que la mira está puesta en Paraguay y que darán todo de sí para sumar 6 unidades. Cabe resaltar que este martes (5:30 p.m., hora peruana) ambas escuadras se verán las caras en Talca.

EL DATO:

La Selección Peruana Sub 20 es dirigida por Daniel Ahmed, quien dirigió a Sporting Cristal entre los años 2014 y 2015.