Alexis Mendoza no soltará a Emanuel Herrera tras interés del Atlético Nacional

Tener un jugador que te asegura 40 goles o más por temporada, como Emanuel Herrera, es un privilegio que cualquier entrenador no quiere perder, sobre todo Alexis Mendoza pues ya dejó marcharse a tres jugadores importantísimos en el juego y para la hinchada.

El estratega colombiano es consciente de lo que significa el goleador argentino en el club, por todo lo demostrado en el 2018, y lo considera como un pilar en su esquema y filosofía que intenta implementar en la plantilla de jugadores.

“Yo estoy contando con Emanuel Herrera. Él está tranquilo aquí, no está buscando ninguna otra posibilidad, pero si lo vienen a buscar creo que él está en su pleno derecho de tomar una decisión por el bien de su carrera”, manifestó el estratega colombiano.El tema surge tras los rumores que indican que Atlético Nacional tiene como prioridad a “Ema” para reforzar su equipo. “No hay ninguna oferta formal, pero he hecho mis averiguaciones y me han dicho que el nombre está ahí”, añadió el DT.

“Obama”, entrenador de Sporting Cristal, tiene en sus planes al “Tanque” Herrera y su partida dejaría un espacio difícil de llenar. “Dios permita que no se dé un cambio de club”, concluyó el estratega sobre el presente del argentino.