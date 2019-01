Joazhiño Arroé: "Alianza merece pasar de fase y soñar con la Libertadores"

El próximo miércoles 6 de marzo, Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores enfrentado a River Plate, último campeón continental. El equipo íntimo no la tiene fácil pues además tendrá que enfrentar a Inter de Porto Alegre en el mismo grupo.

Precisamente por el complicado grupo que le tocó a Alianza Lima, Joazhiño Arroé confesó que su sueño es avanzar a la siguiente etapa. "La realidad indica que River Plate es el vigente campeón de la Libertadores y el Inter de Porto Alegre viene de un fútbol diferente, y hoy por hoy son mejores que nosotros. Pero tenemos que soñar y para eso estamos entrenando el triple, para darle alegría a los hinchas”

En seguida, el futbolista Joazhiño Arroé señaló que el plantel está atento a las indicaciones de Miguel Ángel Russo: “Alianza merece pasar de fase y merece soñar con la Libertadores. Tenemos que prestar a cada detalle que nos diga el 'profe'.

Finalmente, ‘Joa’ Arroé habló sobre las posiciones en las que lo ubica el técnico colombino “Al inicio me ponía de volante por izquierda, ahora de '10' y quiere que sea participativo, que trate de tener el balón. Me acomodo más de enlace, ahí mejor me ha ido bien".