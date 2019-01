Luis Suárez elogió a Paolo Guerrero: "Su apellido lo dice todo"

Luis Suárez llenó de elogios a la selección peruana y también a sus colegas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. El atacante uruguayo destacó la clasificación al Mundial de Rusia como un hecho histórico para el país.

"Muchísima pelea. (La Selección Peruana) Le sacó resultados a Uruguay, Chile, a Argentina. Peleó hasta el final hasta clasificar, que fue algo histórico para Perú. La verdad que vienen en ascenso en los últimos años y a gran nivel", destacó Luis Suárez en entrevista con Fox Sport Radio Perú.

"Jefferson Farfán está jugando en Rusia y es un jugador muy desequilibrante, muy técnico, con mucha experiencia y hoy está más maduro", agregó.

Cuando le preguntaron sobre Paolo Guerrero, quien reaparecerá en las canchas en abril próximo, el crack del Barcelona no lo pensó mucho para dar una respuesta. "Creo que lo de la sanción, quieras o no, a nivel personal te puede perjudicar. Pero el apellido lo dice todo. Paolo Guerrero es un jugador que no va a bajar los brazos y creo que va a tratar de revertir esta situación”.