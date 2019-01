Diego Buonanotte no fue considerado por Gustavo Quinteros para el duelo ante Colo Colo

Diego Buonanotte viene siendo la manzana de la discordia entre Alianza Lima y Universidad Católica de Chile. Según la información de Peter Arévalo, integrante del programa Fox Sports Radio Perú, el 'Enano' volvió a entrar a la órbita del cuadro íntimo.

La propuesta íntima habría convencido al ex jugador de River Plate y esto terminaría inclinando la balanza a favor del club de La Victoria pues, presuntamente, el entorno del futbolista trataría de convencer a los dirigentes chilenos para dejarlo partir hacia nuestro país.

No obstante, el destino de Buonanotte depende totalmente de la Universidad Católica de Chile y se quedó a la espera entorno a la decisión que vaya a tomar, por lo pronto, el habilidoso volante no fue considerado por Gustavo Quinteros para el duelo ante Colo Colo por una lesión en el tobillo el pasado martes.

Antes del partido ante @evertonsadp, @Diego_Buona sufrió una torcedura de su tobillo.

Una vez realizado los exámenes correspondientes, el diagnóstico es un pinzamiento posterior de tobillo derecho.



¡Éxito con la recuperación, Diego! 🙌 pic.twitter.com/OHqTmDGSnU — Universidad Católica (@CruzadosSADP) 22 de enero de 2019

El mediocampista de 30 años es pieza fundamental para el ex estratega de la selección de Bolivia, y es por ello que decidió no arriesgarlo ante el 'Cacique' que es dirigido por Mario Salas, ex DT de Sporting Cristal. Además, Quinteros ha resaltado su juego. ¿Llegará a Alianza Lima?

EL DATO

