Fernando Nogara sobre la continuidad de Daniel Ahmed: "Los dirigentes tienen que ser coherentes"

El fracaso de la selección peruana Sub-20 en el Sudamericano ha generado que gran parte de los hinchas pidan la salida de Daniel Ahmed. No obstante, para el resto, el 'Turco' debe de continuar con el proyecto iniciado en la FPF.

Uno de ellos es Fernando Nogara. El estratega argentino tuvo las riendas de la 'Bicolor' en el Sudameridano Sub-20 precedente a la de Chile 2019: allí también, la 'blanquirroja quedó eliminada en el Grupo. A duras penas sumó dos puntos.

"Ahmed tiene contrato y hay que respetarlo, por un torneo no se pueden tomar decisiones. En aquel momento, cuando terminé el Sudamericano Sub 20 del 2017, me dijeron que termine mi vínculo laboral haciendo otras labores en la FPF. Ahora no tuvo la posibilidad de clasificar al hexagonal y seguramente va a ser criticado en estos días. Los dirigentes tienen que ser coherentes con lo que vienen transmitiendo para que se cumpla el proyecto, que tiene que ver mucho más que un simple Sudamericano", indicó a RPP.

Empero, consideró que el no haber clasificado al hexagonal final puede etiquetarse como un fracaso, siempre y cuando, se haya planificado como objetivo antes de asistir a dicho certamen internacional.

"Cuando uno se propone algo y no lo logra es un fracaso. Es una palabra a la que no le tengo tanta agresividad como otra gente, uno en la vida constantemente fracasa y aprende tanto en la familia como en el trabajo. Si el objetivo era clasificar al hexagonal, entonces es un fracaso. Seguramente hay metas que se han logrado, pero ese término no me genera malestar y hay que tomarla como una palabra más", detalló.