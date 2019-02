Ricardo Gareca, sobre Iván Santillán y Real Garcilaso: "Es un acontecimiento grave"

Real Garcilaso está lejos de la imagen de club modelo que aparentó en sus inicios. Si bien destacó deportivamente en los últimos años, las decisiones de sus dirigentes han sido de lo más polémicas que se recuerde en el fútbol peruano. La separación de algunos jugadores (al no estampar el presidente su rúbrica) pese a ser anunciados en redes sociales, fue la gota que derramó el vaso.

La eliminación en la Copa Libertadores por un gol en el último minuto y el no fichaje de Iván Santillán por el Veracruz han sido los dos últimos acontecimientos que han devuelto a Real Garcilaso a los focos en el acontencer futbolístico.

En una exclusiva con Líbero, Ricardo Gareca habló sobre los casos puntuales de Real Garcilaso e Iván Santillán. "Si queremos un mejoramiento en el fútbol desde lo deportivo, también tienen que haber resultados desde las decisiones y esto tiene que ver con un tema dirigencial", afirmó el DT de la Selección Peruana sobre el club cusqueño.

En referencia al lateral izquierdo, Gareca acotó: "Cuando un futbolista no puede desarrollar lo mejor que hace, ejercer su profesión, es un acontecimiento grave. Yo deseo que todo esto cambie y que cada uno asuma el rol que tiene que asumir".

Vale destacar que en el caso del frustrado fichaje de Iván Santillán por Veracruz, la culpa no es de Real Garcilaso. El club mexicano no cumplió con el pago en la fecha estipulada y así el club cusqueño decidió no enviar el transfer. Veracruz es otro club que destaca por la informalidad de sus dirigentes.

EL DATO:

Iván Santillán juega en Real Garcilaso desde el 2012.