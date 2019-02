Gerente de Real Garcilaso: "La informalidad de Veracruz está perjudicando a Iván Santillán"

El asesor legal de Real Garcilaso, Oswaldo Terrazas, reveló los motivos del porqué no se envió el transfer de Iván Santillán a Tiburones Rojos de Veracruz. El dirigente del club cusqueño detalló que el club mexicano no cumplió con los pagos y por ello se decidió no enviar la documentación pertinente para la inscripción del futbolista.

"Se pactó verbalmente el pago de un monto de la transferencia, ese monto no ha sido cumplido a cabalidad por el club de destino (Tiburones). Nos dieron una fecha, el 20 de enero, para completar el pago ya que solo depositaron el 20%. Hace un rato estuve en el banco y no hubo ningún depósito adicional, ni ninguno pendiente. Por lo tanto no estamos obligados a proceder con la transferencia, mientras no se haya cumplido con el acuerdo", explicó Terrazas a Radio Ovación.

Terrazas explicó que el cuadro cusqueño buscó favorecer a Santillán en la operación. "Dimos las facilidades para que viaje y pactamos regularizar la transferencia a condición de que nos paguen. No teníamos interés en transferir, pero se le dio la oportunidad. Los plazos han vencido y solo pagaron el 20%", agregó.

"Nosotros pedimos un monto determinado. Eso está registrado en correos. Ellos dijeron que pagarían durante todo el mes hasta el 20 de enero ya que el 31 se vencía el libro de pases. Ellos tenían que completar el depósito. En ningún momento se varió el monto pactado [...] Vamos a dejar que él maneje sus tiempos. Pero la informalidad del club de destino lo está perjudicando a él", concluyó.