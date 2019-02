Alianza Lima: Brian Sarmiento quedó descartado para sumarse a la plantilla íntima

El fichaje de Brian Sarmiento a Alianza Lima quedó totalmente descartado. El rumor, acerca de la llegada del delantero de Newell's Old Boys a tienda íntima, nació luego de la frustración en la operación por Diego Buonanotte, quién aún mantiene contrato con la Universidad Católica de Chile.

El 'Enano' era uno de los pedidos expresos de Miguel Ángel Russo y por más esfuerzo que hizo la dirigencia para lograr su incorporación, esta no se pudo dar y se buscan nuevas alternativas. Es allí, donde el nombre de Brian Sarmiento, empezó a tomar color.

No obstante, en conferencia de prensa, tras ser consultado acerca de la posibilidad de la llegada de Brian Sarmiento, el entrenador de Alianza Lima refirió que no tiene conocimiento al respecto y que es un tema netamente de empresarios.

A su vez, reveló que no necesariamente será un puesto en ofensiva la contratación que sugiere a la directiva de Alianza Lima. "Si digo que el libro de pases está abierto es porque no estoy totalmente tranquilo,muchos hablan de un delantero, pero por ahí llega un defensor. Estamos buscando, pero si no encontramos uno que cumpla con los requerimientos, nos vamos a quedar con 4 extranjeros", finiquitó.

EL DATO

Alianza Lima tiene cuatro extranjeros en la plantilla y solo queda un cupo: Mauricio Affonso, Tomás Costa, Gonzalo Godoy y Felipe Rodríguez. Recordemos que la norma para el presente año refiere que son 5 los extranjeros que pueden salir en la lista de 18, pero solo 4 de ellos pueden actuar simultáneamente.