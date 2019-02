José Manzaneda habló sobre lo que significa estar en Alianza Lima y de la Copa Libertadores

José Manzaneda está feliz como un niño. Alianza Lima vio en él una posibilidad grande de crecer por la banda izquierda y ya le está dando resultados su contratación, ya que ha mostrado cosas interesantes tanto en la presentación de Barcelona de Ecuador como en la 'Noche Blanquiazul'. En esta última dio una asistencia y provocó dos penales.

"La verdad nunca había vivido un marco así. Me sentí como en casa", fueron las primeras palabras de José Manzaneda acerca de lo que fue la presentación de Alianza Lima en la denominada 'Noche Blanquiazul'. El ex Deportivo Municipal está feliz de haber llegado a uno de los clubes más populares del país y quiere demostrar su buen juego también en la Copa Libertadores.

"Estoy contento porque será mi primera Copa Libertadores. He escuchado gente que dice que estamos trabajando intenso en los entrenamientos y no les falta razón, porque eso se requiere en el torneo internacional", dijo sobre el certamen de la CONMEBOL. El debut de Alianza Lima será ante River Plate el miércoles 6 de marzo muy probablemente en el Estadio Nacional de Lima.

Por último, prometió al hincha que va a seguir trabajando para seguir creciendo y aportarle más al equipo. "Me queda mucho por mejorar, pero también siento que le aporto mucho al club. La pretemporada y el preparador físico me han ayudado mucho para hacer el ida y vuelta. Es algo que me costaba mucho".