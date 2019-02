Reimond Manco: "No me carguen la mochila pesada, vamos a funcionar como equipo" [VIDEO]

Reimond Manco habló como referente de Real Garcilaso, a pesar de haber llegado recién esta temporada al Cuzco. El volante creativo se mostró como tal y aprovechó unos minutos para respaldar a sus compañeros con unas declaraciones en conjunto. Gol https://libero.pe/tag/gol-peruPeru habló con él, y esto señaló de forma espontánea.

"Bien, soltando. Después de haber sido eliminado de una copa es duro y tenemos que recuperarnos anímicamente. Aparte hemos estado trabajando en la parte física en el gimnasio, estamos soltando recién, nos faltan 10 días, así que eso es bueno. El equipo está bien, tratando de meternos en la cabeza lo que el profesor quiere, y seguramente llegar en óptimas condiciones al primer partido”.

El atacante de Real Garcilaso está dándole vuelta a la página dentro del ámbito internacional para 'La Máquina Celeste', por ello reveló también algunos detalles sobre la preparación que vienen teniendo con el técnico chileno Tapia. Ahora mismo están enfocados en jugar el duelo amistoso ante el Binacional de Puno.

“No sé. Se presenta como cualquiera, viene a meterse atrás y eso es lo que va a ocurrir cuando juguemos acá de local, así que hay que lidiar con eso. Igual, todos los partidos de práctica que vengan sirven, a falta de 10 días no sé si se hará otro, ojalá que sí para seguir soltándonos”, declaró con referencia al duelo que se vivirá en los próximos días.

En lo personal se sintió contento por los trabajos pre-competitivos que viene realizando en Real Garcilaso: "Todos luchamos por un puesto en el campo. Físicamente estoy bien. No me carguen una mochila pesada, he venido a sumar al equipo, somos un equipo, es un deporte colectivo, así que mientras todos demos el 100% el equipo va a funcionar”, cerró su opinión 'Rei'.

EL DATO:

Reimond Manco jugó 2 temporadas en Unión Comercio antes de llegar al Real Garcilaso.