Fernando Farah: "Clubes tendrán que 'mojarse' para que la Copa Centenario continúe"

El presidente de la Comisión de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Fernando Farah, reveló que la economía del máximo ente del fútbol nacional no pasa por su mejor momento e instó a los clubes a realizar los aportes necesarios para que la Copa Federación continúe funcionando.

"La FPF no atraviesa una buena situación económica y la parte de menores no puede estar excepto a ello, por ello tenemos que ver cómo cubriremos algunos temas. Por lo pronto, en estos momentos, tenemos problemas para que se realice la Copa Centenario que básicamente agrupa a los equipos profesionales no solo de Primera sino también de Segunda", refirió Farah a Radio Ovación.

"Tal vez una salida podría ser que la FPF no asuma el cien por ciento como lo venía haciendo en los últimos años sino una parte y distribuir lo demás entre los 18 clubes de Primera y los 14 de Segunda. Si es así, eso permitiría que no muera este proyecto tan valioso que tenemos en menores. Como comisión defenderemos esta Copa Centenario y considero que los clubes tendrán que 'mojarse' para que esto salga adelante. Ellos son los que tienen que poner más de su parte". agregó.

Farah resaltó valioso aporte que le ha dado la Copa Centenario a nuestro fútbol: dicho certamen permite que los menores puedan mostrarse y así ser captados por los diferentes clubes, tanto de primera y segunda división. También se refirió a la realización del Sudamericano Sub-17.

"Esta Copa Centenario le hace mucho bien al fútbol ya que eleva el nivel competitivo y lo lleva a las diferentes regiones, aunque un poco más profesionalizado. Acá si queremos resultados en la selección de mayores o en la Sub 20, tenemos que tratar de encontrar una salida a este problema. ¿Y la Copa Federación? Con eso no tenemos problemas", detalló.

"El Sudamericano es una prioridad de la FPF y, por tanto, eso sí se realizará en Lima. Por lo demás, las sedes serán determinadas por la comisión encargada. Son oportunidades únicas y ojalá que esta Sub 17 tenga un buen rendimiento", concluyó.