Real Garcilaso emitió comunicado sin aprobación de Danilo Carando

Una nueva polémica envuelve a Real Garcilaso. Sucede que el club cusqueño emitió, anoche, un comunicado en donde desmiente la versiones que indican que el delantero argentino, Danilo Carando, estaría a punto de abandonar la institución cusqueña.

"El Club Real Garcilaso informa a los medios de comunicación, opinión pública y aficionados que Danilo Ezequiel Carando continúa con nosotros durante toda la temporada. Desmentimos cualquier rumor de su partida, él sigue comprometido con el Celeste Imperial", refiere parte del informe.

"Resaltamos su compromiso con el club, el principal objetivo de Carando sigue siendo regalarle a los cusqueños la primera estrella en la Liga 1, junto a todos los 'Guerreros Celestes'", agregaron.

No obstante, este panorama no sería tan cierto. Diario Líbero, a través de Gustavo Peralta, pudo conocer que el atacante 'che' no está del todo cómodo en la ciudad imperial y que dicha emisión del comunicado fue sin la aprobación de Danilo Carando, por el contrario fue emitido para ejercer presión.

¿Comunicado real? Debería de ser, viniendo de la cuenta oficial del club, pero no. No contiene información real, pues se da sin tener la aprobación ni el deseo del jugador. Carando se quiere ir. No la pasa bien en ese club. No lo dejan y presionan con este comunicado. https://t.co/DY3X3tMhVz — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 17 de febrero de 2019

Recordemos que Universitario de Deportes está en la búsqueda de un centro delantero y un volante creativo. Danilo Carando encajaría perfectamente en los planes de Nicolás Córdova, sin embargo, la posible llegada será factible siempre y cuando el propio jugador termine de desligarse de la institución celeste.