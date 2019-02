Alianza Lima deberá jugar ocho encuentros en apenas 35 días

El 2019 no será nada sencillo para Alianza Lima. LÍBERO analizó lo que se le viene al equipo de Miguel Ángel Russo y confirmó que los íntimos tendrán que jugar ocho partidos -dos correspondientes a la Copa Libertadores y seis a la Liga 1 Movistar- en apenas ¡¡¡35 días!!!

Esta cantidad de compromisos pudo ser superior, pero ayer la CONMEBOL decidió cambiar la fecha del duelo por la tercera jornada de la Copa Libertadores ante el rival “G4” (ganador de la llave entre Palestino y Talleres), que se definirá antes de este fin de mes, el martes 2 de abril por la noche.

Felizmente para los hinchas de la 'Blanquiazul', Miguel Ángel Russo tiene un plantel amplio, con jugadores que fácilmente pueden adaptarse a la rotación.

El primer escollo será Sporting Cristal este domingo 24 de febrero antes de ingresar a un mes “bravazo” como el de marzo.

Fixture

- 24/02 Sporting Cristal vs Alianza Lima

- 03/03 Alianza Lima vs César Vallejo

- 06/03 Alianza Lima vs River Plate

- 09/03 Cantolao vs Alianza Lima

- 13/03 Internacional vs Alianza Lima

- 16/03 Alianza Lima vs Municipal

- 23/03 Ayacucho FC vs Alianza Lima

- 30/03 Alianza Lima vs UTC