Anthony Rosell le resta importancia a la presencia de Emanuel Herrera

Este domingo en el Estadio Nacional, Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal con sabor a revancha por lo sucedido en la última final. Sin embargo, en la previa del encuentro, el lateral íntimo Anthony Rosell habló sobre el rival, en especial de Emanuel Herrera.

"Sabemos que Herrera es importante pero estamos preparados para que juegue él, Succar u otro jugador. Sean Pacheco, Gómez, Palacios o Gonzales tenemos claro lo que haremos en defensa", dijo Rossel en conferencia de prensa de Alianza Lima.

Al ser consultado sobre si el partido ante Sporting Cristal lo toman como una revancha, Rossel dijo: "Este es otro año, otro plantel y no vemos lo que pasó atrás. Es una fecha importante porque es Cristal y no porque se trate de una revancha".

Finalmente, Rossel enfatizó que se entregará al cien por ciento en cada partido. "Me siento emocionado de estar en Alianza y el recibimiento que me dio el club me hace sentir mucho más tranquilo. Obviamente trataré de seguir dando lo mejor de mí para el equipo".