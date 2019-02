Hideyoshi Arakaki: ”Es muy apresurado en pensar en la selección, por ahora estoy muy tranquilo”

Melgar de Arequipa viene sacando la cara por el fútbol peruano luego de una buena victoria en la fase previa de la Copa Libertadores ante Caracas FC en el Monumental de la UNSA. El equipo de Jorge Pautasso contó con varios puntos altos para alzarse con este triunfo, como el volante Hideyoshi Arakaki.

El mediocampista de 21 años habló con Radio Ovación sobre su actuación ante Caracas y señaló que fue un partido duro por las condiciones climáticas: "Un día antes del partido me enteré que voy a ser titular. El campo no ayudó mucho en el primer tiempo y en la segunda etapa pudimos dar mejor juego con la cancha mejorada".

De igual forma, el ex volante de la Universidad San Martín dio detalles de lo que fue su golazo ante Caracas lo que significó el 2-0 para Melgar: "La primera jugada fue rápida, que por mala fortuna no le pude pegar bien. Y en el gol, la jugada que fallé me dio confianza para que pueda concretar”.

Para finalizar, Hideyoshi Arakaki señaló que aún no piensa en un llamado a la Selección Peruana y por ahora solo se concentra en hacer lo mejor con Melgar: "Mi prioridad es Melgar, es muy apresurado en pensar en la selección. De verdad estoy muy tranquilo, me quiero ganar un espacio en el equipo".

EL DATO

Hideyoshi Arakaki arrancó por primera vez como titular en Melgar el martes ante Caracas por la fase previa de la Copa Libertadores.