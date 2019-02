Gianfranco Chávez habló en exclusiva para Líbero y contó que pudo ser delantero

Cuenta que lloraba cuando no jugaba y su mejor motivación fueron sus padres para perseverar encontrando sus oportunidades. Gianfranco Chávez (20 años) le abrió las puertas de su hogar a LÍBERO y contó lo que sintió cuando le dijeron que sería titular ante Alianza Lima.

“El sábado hicimos un entrenamiento por la tarde y Renzo (Revoredo) se sintió. El profe me dijo que esté preparado. No me puse nervioso, solo ansioso por enfrentar a un rival grande y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante”, explicó emocionado junto a su padre quien se perdió el duelo por estar trabajando.

El zaguero contó que en sus inicios era delantero, pero la circunstancias lo hicieron probarse como defensor central. “Yo era delantero, pero mi papá me dijo que podría ser una opción de defensa, me probaron ahí y me quedé”.

Por último señaló que una de sus virtudes son los pases largos buscando el espacio que puedan tener los atacantes. “Me gusta buscar los pases largos, con Pacheco siempre trabajamos así, él hizo buen control y marcó un buen gol que sirvió para ganar”, concluyó el defensor de 20 años. •