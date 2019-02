Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores se quedó sin DT

Sporting Cristal gozó de un nuevo triunfo en la Liga 1 Movistar que lo mantiene como líder en la tabla de posiciones. Su rival fue Alianza Lima, que terminó el encuentro con nueve hombres ante las expulsiones de Aldair Fuentes y Luis Ramírez. El equipo de Claudio Vivas va quedando listo para el debut en la Copa Libertadores, torneo en el que enfrentará a Godoy Cruz. El cuadro argentino se quedó sin director técnico.

Marcelo Gómez, más conocido como 'El Negro' dejó de ser director técnico de Godoy Cruz esta mañana. El cuadro argentino publicó que esta decisión ha sido de "mutuo acuerdo", pero lo cierto es que los resultados no lo han acompañado. En los seis encuentros que ha dirigido, perdió cinco. Su último juego fue ante el Vélez Sarsfield y sus dirigidos cayeron por un marcador de 2-0.

Todo se salió de control luego de que se cruzara con un socio del club, Mario Ara, quien se presentó ante el director técnico de Godoy como un ex dirigente del club. Ara le dijo: "Soy un socio vitalicio y te pido que renuncies. Son un desastre, no saben nada. Renunciá, no hagás más daño. Le estás haciendo daño a un club grande como Godoy Cruz. ¡Renunciá, caradura!".

Sporting Cristal debutará ante la Universidad de Concepción en Chile este seis de marzo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego, el martes 12 de marzo, recibirá en el Estadio Nacional de Lima a Godoy Cruz, que está buscando de manera urgente un nuevo director técnico para afrontar lo que resta de la Superliga Argentina y hace un buen papel en el torneo intercontinental.