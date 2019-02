Gianfranco Chavez: “Sergio Ramos y Alberto Rodríguez son mis referentes en la defensa”

Sporting Cristal se volvió a imponer ante Alianza Lima este domingo en el Estadio Nacional. El gol fue anotado por Fernando Pacheco, tras un gran pase largo de una de las figuras del encuentro, el defensa Gianfranco Chavez.

El central de 21 años habló con Radio Ovación luego de su gran actuación ante Alianza Lima y afirmó que lograron sacar adelante un partido complicado: "Fue un partido muy trabado en el medio, Alianza cortó mucho y se hizo muy cortado, pero el equipo respondió muy bien a pesar de haber venido de una semana muy dura".

Por otro lado, Chavez contó que le pidió consejos a su compañero Omar Merlo para poder detener a Mauricio Affonso durante el partido: “Practiqué y vi videos de Omar del partido anterior para controlar a Affonso, eso me ayudó para estar muy atento. Él me dijo que no me pegue mucho, ya que es un jugador que te utiliza para pararla de pecho y girar. Seguí los consejos de mis compañeros para hacerlo de la mejor manera”.

Para finalizar, al ser consultado sobre sus referentes en la defensa, Gianfranco Chavez no dudó en afirmar que sigue de cerca a Sergio Ramos y Alberto Rodríguez: "Sergio Ramos es un gran referente, también me guíe de Alberto Rodríguez y su forma de anticipar".

EL DATO

Gianfranco Chavez jugó a préstamo todo el 2018 en Deportivo Coopsol de la Segunda División del Fútbol Peruano.