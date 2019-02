Fernando Pacheco: “Viendo la repetición, tal vez me debí ir expulsado junto con Aldair Fuentes”

Sporting Cristal venció este domingo a Alianza Lima en el Estadio Nacional en el encuentro más atractivo de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. El único tanto fue marcado por el atacante Fernando Pacheco, quien de paso protagonizó una polémica jugada junto a Aldair Fuentes.

El delantero celeste la sacó barata luego de que el defensa de Alianza Lima fuera expulsado tras ver la segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, la polémica se instaló al ver la repetición de la jugada donde se aprecia el codazo de Fernando Pacheco al jugador blanquiazul.

Sobre este hecho y otros detalles más, Fernando Pacheco conversó con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP y afirmó que también pudo haber visto la roja junto con Fuentes: "Viendo la repetición de la jugada en mi casa, me doy cuenta que lo golpeo pero no es algo que me nace, sino que hago por casualidad.

Además, el delantero de Sporting Cristal afirmó que llamó a Fuentes para pedirle disculpas tras esta jugada: “Igual me sentí mal, por lo que le escribí a Aldair Fuentes, hablamos un poco y le pedí disculpas. Nos conocemos de muy chicos, hemos compartido camerinos en la selección y hay un respeto. Viendo la repetición, tal vez me debí ir expulsado. Pudo haber pasado algo más, ya sea una tarjeta amarilla o roja"

EL DATO

Fernando Pacheco anotó el gol de la victoria ante Uruguay en el debut de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 de Chile.