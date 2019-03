Miguel Ángel Russo: "Yo no combato, nuestro trabajo es aportar un granito de arena" [VIDEO]

Miguel Ángel Russo está enfocado en todos los frentes que tendrá como competencia su equipo Alianza Lima, tanto Copa Libertadores 2019 como también la Liga 1. Por eso el poco tiempo libre que le queda para poder liberar pensamientos o presiones es bastante corto. La responsabilidad de dirigir a un equipo grande del fútbol peruano te lleva a entregarle el máximo rendimiento posible.

Todas estas dudas las resuelve el entrenador argentino; Miguel Ángel Russo, que conversó con Movistar Deportes. Destacando temas como la preparación del equipo 'blanquiazul' previo a la Copa Libertadores, planificación de sus siguientes rivales y también porque no, el tiempo que invierte fuera del trabajo para liberar un poco las tensiones que genera ser el líder futbolístico de un 'cuadro copero'.

ENTREVISTA - MIGUEL ÁNGEL RUSSO (DT: ALIANZA LIMA):

¿CÓMO SE COMPITE AL MÁS ALTO NIVEL EN COPA LIBERTADORES 2019?

"Yo no combate, porque esto no es una pelea, hablamos y decimos lo que a uno le parece, aportar un granito de arena, en definitiva, hacemos eso y las cosas no se modifican. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, esperamos hacerlo de la mejor forma y la mejor manera".

¿CÓMO SE CONSIGUE EL MÁS ALTO RENDIMIENTO EN TORNEOS INTERNACIONALES?

"No hay un libro que te diga cómo tienes que ir con todo eso (Copa Libertadores y Liga 1), no hay forma, el nivel de competencia a nivel internacional solo se logra si compites permanentemente todos los años. Si buscas mejorar, y nada te da garantía porque salvo algunos equipos de Brasil y Argentina que tienen otro poderío económico, todos estamos iguales, desde que hay tanta diferencia económica. Si me preguntan qué pienso de la Copa Libertadores, a lo mejor es una buena sudamericana".

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DE TRABAJO QUE TIENE ALIANZA LIMA?

"Tiempo tengo muy poco, el fútbol es muy dinámico, nosotros tenemos que ver Vallejo, River y Cantolao la otra semana. Hay que estar viendo, no te da tiempo y la tecnología ocupa un tiempo que debemos utilizarlo, tenemos gente trabajando que te arma, te almacena, te da las cosas y nosotros las tenemos que mirar, sacar las conclusiones, sacar la idea, las formas, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, es la única manera de mejorar, si tenemos mucha autocrítica y tienes evaluaciones de lo que vas haciendo, nosotros estamos entrando en esa etapa".

¿CÓMO VA EL SOCIEDAD CON LA TECNOLOGÍA EN TRABAJO SEMANA A SEMANA?

"Cuesta porque el jugador se debe acomodar, estamos en la etapa donde hay inquietudes, donde empiezan a preguntar, cómo salió por sesión, cuántos pases hice bien, cuántos mal, la dinámica, si da esto, por qué es. Desde el análisis y desarrollo, demuestras visualmente lo que entra por los ojos, más lo que haces en el campo de juego, te ayuda, esa es la única manera de mejorar y con el error mejoras, error no hay mejora, esa es la idea, esa es la forma".

EL DATO:

Miguel Ángel Russo ganó la Copa Libertadores de 2007 con Boca Juniors.