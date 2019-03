Paolo hurtado y su sincera confesión tras no haber jugado en cuatro meses

Paolo Hurtado respira más tranquilo ya que el jugador del Konyaspor se recuperó de una dura lesión en la espalda que lo alejó del fútbol y espera volver pronto a las canchas. Por lo pronto, 'Caballito' ya entrena con su club a la espera de ser convocado por su DT Aykut Kocaman.

El exjugador de Alianza Lima reveló que no ha sido nada fácil estos últimos meses para él ya que quedó marginado en su club y en la Selección Peruana debido a lo acontecido pero confía en que vendrán mejores días.

"Ha sido un momento muy difícil por estos más de cuatro meses que llevo sin jugar pero ya estoy casi recuperado para estar con el equipo. Tengo que prepararme bien físicamente y volver a tener el ritmo que necesito", contó Hurtado en radio Ovación.

El volante de 28 años también tocó el tema de la Selección Peruana y mencionó que "Estoy tranquilo en ese tema, por el tiempo que no vengo jugando quizás no pueda estar. Ahora estoy enfocado en mi club, en recuperarme bien para estos tres meses que faltan de campeonato. La Selección siempre es una motivación extra pero el 'profe' decide esas cosas. Mi mente está en hacer las cosas bien aquí para ser llamado a la selección, quizás no ahora pero tal vez más adelante porque se viene la Copa América y estar ahí es lo que todo jugador quiere".

'Caballito' también reveló que sigue de cerca lo que pasa en el fútbol peruano y consultado por el debut de los equipos nacionales en la Libertadores señaló lo siguiente: "Ojalá que le vaya bien a los tres equipos. A Alianza siempre estoy atento, juega el miércoles con River y el apoyo de la gente siempre va a ser importante".

Cada vez falta menos para los duelos amistosos ante El Salvador y Paraguay y aunque Hurtado sabe que es muy poco probable que sea convocado, confía en que más adelante volverá a ser llamado para ponerse la 'Blanquirroja'.