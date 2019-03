Iván Bulos, sobre reclamos de Alianza Lima: "Me parece increíble y cómico que se quejen del árbitro"

Alianza Lima se dejó remontar un 0-2 por Municipal con goles en los últimos minutos y, en conferencia de prensa, el DT argentino Miguel Ángel Russo arremetió contra los árbitros al asegurar que "vienen a Matute y se ponen nerviosos enseguida".

Las palabras del técnico de Alianza Lima se entienden por su molestia a la expulsión de Aldair Salazar, amonestado con doble amarilla tras un encontrón aéreo con Iván Bulos y que dejó al club íntimo con 10 jugadores a los 67 minutos.

Justamente el delantero de Municipal, en la vuelta a los trabajos del club edil, lamentó las palabras desde Alianza Lima cuestionando la labor del árbitro Augusto Menéndez.

"Me parece increíble que se quejen de los árbitros cuando es más fácil no cobrarle cosas a los equipos grandes. Me parece cómico que se quejen", expresó Iván Bulos.

En esa misma línea, el futbolista peruano manifestó su sorpresa por el mal planteamiento rival, lo que devino en la remontada edil. "Los partidos duran 90 minutos y ellos tuvieron chances para matarnos. Creo que plantearon mal el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos iban ganando 1-0 y parecía que estábamos jugando ataque contra defensa, me sorprendió que un equipo de la jerarquía de Alianza Lima lo haga", sentenció.

Iván Bulos habló del duelo ante Colón y reveló su deseo de hacer historia en la Copa Sudamericana. "Hay una deuda pendiente del fútbol peruano en general en este tipo de torneos internacionales, por lo que tenemos la oportunidad de dejar en alto el nombre del Perú. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y estamos con la confianza de que podemos", puntualizó.

EL DATO:

Municipal enfrentará este martes (7:30 p.m.) a Colón de Santa Fe en el Estadio Nacional, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2019.