Regresó al gol: Germán Denis es uno de los máximos goleadores de la Liga 1 Movistar [VIDEO]

Pese a la oscura tarde de Universitario en Juliaca, los hinchas cremas se fueron con un ligero saldo positivo, el cual fue la confirmación de Germán Denis como el goleador que tanta falta hacía en temporadas anteriores.



El argentino ayer -con su tanto de penal- sumó 6 goles en lo que va de la Liga 1 e igualó al aliancista Kevin Quevedo en la tabla de goleadores, colocándose ambos como máximos artilleros de nuestro querido futbol peruano.

Con esto, Denis apagó una pequeña racha negativa pues -tras marcar en las cuatro primeras fechas- tenía dos partidos consecutivos en los que no marcó gol alguno (ante Melgar en Arequipa y Alianza Universidad en el Monumental).



Esta alegría pudo haber no llegado porque el entrenador Nicolás Córdova, debido a los más de 3800 metros de Juliaca, prefirió mandarlo al banco de suplentes pero no recordó lo bien que le hace jugar en la sierra nacional.

Como se recuerda, su primer gol en el torneo peruano lo marcó el año pasado en el estadio Ciudad de Cumaná ante Ayacucho FC, también de penal.