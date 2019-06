Universitario igualó 0-0 con Unión Huaral en su debut en la Copa Bicentenario [RESUMEN]

Universitario de Deportes comenzó hoy lunes 24 de junio su camino en la Copa Bicentenario 2019 y Miguel Ángel Comizzo también se estrenó oficialmente en el banquillo. Los ‘cremas’ obtuvieron un empate en su visita a Unión Huaral, en un encuentro disputado en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho.

El entrenador argentino mandó al campo a un equipo plagado de jóvenes, ya que los habituales titulares se quedaron en Lima a seguir con la exigente pre-temporada. La ‘U’ inició el cotejo con ágiles movimientos y con unos jugadores que demostraron tener hambre de triunfar, pero se toparon un cuadro naranja recontra experimentado.

Y es que los ‘merengues’ tenían más la pelota, pero sin mucha verticalidad y se les acaban las ideas en los últimos tres cuartos de cancha. Los ‘Pelicanos’ –más calmados- se adueñaron poco a poco del balón y con la dupla ofensiva Saffadi-Viza causaron varios problemas al portero Zubczuk.

Asimismo, el primer tiempo estuvo medio cortado por las constantes faltas y al final el árbitro sacó tres tarjetas amarillas. También hubo remates desde fuera del área de los locales que el arquero ‘crema’ supo responder claramente. Mientras que los de la ‘U’ intentaron con centros nada peligrosos para la saga defensiva contraria.

La figura de Junior Viza se hizo protagonista del encuentro y comenzando el complemento pidió un polémico penal. Gary Correa probó con algunos tiros desde lejos con poca suerte. Comizzo envió a la cancha a E. Páucar y se equilibró el partido, pero no fue suficiente.

Paulo de la Cruz fue la principal arma de la ‘U’ y se complementó bien con Jersson Vásquez, pero no pudieron abrir el marcador. Páucar se retiró lesionado tras un duro choque con José Cotrina, pero el juego siguió igual, con casi ninguna chance de gol. Al final nada cambió e igualaron sin goles.

RESUMEN DEL PARTIDO

UNIVERSITARIO VS UNIÓN HUARAL | MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TIEMPO

¡Fin del partido!

91' Camacho ataja el disparo de cabeza de Janos Osorio dentro del área.

86' Enmanuel Páucar queda sentido tras ser embestido por José Cotrina cuando iba a disputar una pelota.

81' ¡SE SALVA LA 'U'! Espindola saca un centro mortal al área que por poco ninguno de sus compañeros alcanza conectar.

73' Ignacio Rey le pega al arco con la zurda, pero Zubczuk ataja sin problemas.

68' Cambio en Universitario: Janos Osorio en lugar de Paulo de la Cruz.

67' ¡DURA ENTRADA! Paulo de la Cruz salió volando tras una fuerte falta de Diego Sánchez, que recibe la cartulina amarilla.

62' Cambio en Unión Huaral: Óscar Bogado se va lesionado en camilla y lo reemplaza José Cotrina.

60' Bogado cae mal al intentar interceptar un balón y queda tendido en el campo.

58' Cambio en Unión Huaral: Se va Diego Saffadi e ingresa Ignacio Rey

55' Bombazo de Gary Correa que se va por encima del travesaño.

55' Cambio en Universitario: Entra Enmanuel Páucar y se retira Adrián Quiroz.

52' Diego Saffadi probó a Zubczuk con un remate fuera del área que se va desviado.

48' Peral saca un derechazo fuera del área que Zubczuk embolsa sin problemas.

46' ¡PIDEN PENAL! Junior Viza cae dentro del área tras un cruce de Shuler, pero el árbitro no cobra nada.

PRIMER TIEMPO

43' Juan Barreda le mete un zapatazo desde fuera del área y su tiro se va recontra lejos del arco 'crema'.

40' Junior Viza cobra un tiro libre y Zubczuk sale y corta la pelota para evitar los problemas en su área.

35' Gary Correa cobra el tiro de esquina e intenta sorprender a Camacho, que recoge la pelota entre sus manos con facilidad.

29' ¡OTRA FALTA! César Huamantica se iba solo contra los defensores rivales cerca y Juan Barreda le mete el pie por detrás cerca al área y es amonestado.

26' ¡AMARILLA! Fuerte entrada de Pedro Peral sobre César Huamantica, que queda tendido sobre el césped.

24' Junior Viza remata al borde del área y le sale al medio, y el portero de la 'U' embolsa la pelota.

21' Safadi había entrado al área rival y cae tras ser marcado por Barco y Zubczuk se queda con el esférico.

19' Safadi entró al área y disparó, pero llega Schuler e intercepta su tiro.

15' Cabezazo de un defensor de Unión Huaral que casi se mete al arco.

9' Universitario aún no puede llegar al área rival y Huaral domina el partido

5' ¡PRIMER AMONESTADO! César Huamantica le deja el codo a un jugador de Huaral y el árbitro le saca la tarjeta amarila.

¡Empezó el partido!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Universitario: Patric Zubczuk; José Zeballos, Werner Schuler, Luis Velrde, Jersson Vásquez; Adrián Quiroz, Jesús Barco, César Huamantica; Paulo de la Cruz, Gary Correa y Anthony Osorio.

Unión Huaral: Hairo Camacho; Luis Chávez, Juan Barreda, Marco Saravia, Óscar Bogado, Pedro Peral, Diego Sánchez, Junior Viza, Sergio Espindola, Aurelio Gonzáles Vigil y Diego Safadi.

UNIVERSITARIO VS UNIÓN HUARAL | LA PREVIA

Unión Huaral vs Universitario de Deportes EN VIVO se enfrentan este lunes (EN DIRECTO ONLINE vía Gol Perú) | por la primera jornada del grupo C de la Copa Bicentenario. El partidazo se jugará en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho desde las 3:30 p.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por LÍBERO.PE.

El cuadro crema realizará una complicada visita al Norte Chico del país para medir fuerzas con el tradicional combinado "Naranjero" en lo que será el debut de ambos en el novedoso campeonato de la FPF.

El técnico argentino Ángel David Comizzo reaparecerá en la banca estudiantil luego de cinco años. El "Indio" tomó la decisión de enviar un equipo con varios juveniles. Los referentes se quedaron en Lima haciendo una exigente pretemporada en Campo Mar.

Universitario inicia una nueva aventura en el fútbol peruano con la obligación de salir campeón para clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. Los fanáticos no celebran un título desde el año 2013, casualmente con Comizzo vistiendo el buzo.

Al frente tendrán a un renovado Unión Huaral que tiene en sus filas a varios futbolistas de experiencia como Junior Viza, José Cotrina, Manuel Ugaz, Aurelio Gonzáles Vigil y Marco Saravia (seleccionado Sub 20).

Los "Naranjeros" son dirigidos por el profesor Jorge Espejo, quien tiene el objetivo de ascender a la Liga 1 Movistar, pero asume esta Copa Bicentenario con el reto de llevar a Huaral a un torneo internacional. Recordemos que el campeón clasifica a la Sudamericana.





¿Cómo y cuándo ver el partido de Unión Huaral vs Universitario por Copa Bicentenario?

Unión Huaral vs Universitario se enfrentan hoy lunes 24 de junio desde la ciudad de Huacho por la primera fecha de la Copa Bicentenario. Será el estreno oficial de Ángel Comizzo en su segunda etapa como DT crema.

Unión Huaral vs. Universitario EN VIVO alineaciones posibles

Unión Huaral: Camacho, Ugaz, Barredam, Chávez, Saravia, Viza, Cotrina, Saffadi, Peral, Aguirre, Gonzales Vigil.

DT: Jorge Espejo.

Universitario: Zubczuck, Zevallos, Velarde, Schuler, Vásquez, Barco, Páucar, De la Cruz, Correa, Cabanillas, Osorio.

DT: Ángel Comizzo.

Unión Huaral vs. Universitario EN VIVO ONLINE horarios en el mundo

