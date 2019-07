Miguel Rebosio sufre robo a mano armada en el Callao| VIDEO

La delincuencia sigue siendo el pan de cada día. Esta vez, la victima fue Miguel Rebosio, exfutbolista de la selección peruana quien sufrió el robo de todas sus pertenencias mientras era atendido en la barbería ("Barber Shop") ubicada en el distrito de La Perla, provincia del Callao.

Tras experimentar esa difícil situación, Miguel Rebosio decidió ir a la comisaría de la localidad para hacer la respectiva denuncia y ahí fue donde reveló el tenso momento que vivió frente a los ladrones armadas, que le arrebataron su celular y la suma de 1.500 nuevos soles.

"Me fui a cortar porque era el cumpleaños de mi mamá, gracias a Dios estoy con vida. Yo he estado sentado en la primera silla a la entrada, recién me habían hecho dos pasadas y en eso veo al espejo, me agacho y veo el arma", dijo Miguel Rebosio, exdefensor de la selección peruana, para ATV Noticias.

LO ÚLTIMO | Video muestra el momento en que delincuentes asaltan una barbería en La Perla - Callao, donde se atendía el exfutbolista Miguel Rebosio ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/8I8M1FKgMl — Canal N (@canalN_) July 17, 2019

"Gracias a Dios no me pasó nada, (lo material) se recupera, pero la vida no. Está jodida la situación en el Perú, la inseguridad, gracias a Dios estaba solo y no con mis hijos", reflexionó Miguel Rebosio.

DATO: Miguel Rebosio fue uno de los defensores titulares de la selección peruana durante las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002.