Alfredo Honores pierde los papeles y explota contra Alan Diez [VIDEO]

Alfredo Honores sigue dando de qué hablar. Luego de conocerse su salida del comando técnico de la Selección Peruana, Honores protagonizó un incidente al querer ingresar a las instalaciones de la Videna y reclamar su despido del combinado bicolor.

Después de este hecho, Alfredo Honores expresó su indignación en varios medios de comunicaciones por el trato recibido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En una de ellas perdió los papeles y explotó contra Alan Diez durante su programa en 'Capital Deportes'.

Resulta que Alfredo Honores se molestó por un comentario en contra de la violencia que le expresó Alan Diez, ya que el periodista deportivo le expresó un mensaje en contra de la violencia

"Lo único que yo le pido profe y consejo de amigo, porque lo conozco mucho tiempo en su recorrido como profesional, es que la violencia no lleva a nada", le manifestó Diez a Honores. Sin embargo, estas palabras no fueron del gusto del exintegrantes de la Selección Peruana

"¿Cuál violencia, Alan? Escúchame una cosa, yo no tengo hijos, no tengo nietos ni nada. No tengo nada que perder, hermano. Acá el que viene a querer decirme las cosas de frente, me las dice y punto. Nos sacamos la m*** y punto. Yo soy de barrio, hue***", enfatizó de manera airada Alfredo Honores.

De inmediato, Alan Diez no entro a polemizar y finalizó la polémica entrevista mandándole un mensaje: "Esta dolido, profe, y lo entiendo. Tranquilo, le mandamos un abrazo.", expresó el popular 'Negrito'.

Alfredo Honores pierde los papeles y explota contra Alan Diez