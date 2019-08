Liverpool vs Chelsea EN VIVO final Supercopa de Europa; fecha, hora, canal alineaciones desde Estambul

EN VIVO | Liverpool vs Chelsea medirán fuerzas por la final de la Supercopa de Europa 2019 desde Turquía. La transmisión va EN DIRECTO por ESPN y Fox Sports y también puedes seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs Chelsea?

Liverpool vs Chelsea se enfrentan este miércoles 14 de agosto desde las 14:00 horas en el estadio de Vodafone Park - Estambul.

¿Qué canales transmitirán el Liverpool vs Chelsea?

Liverpool vs Chelsea será transmitido en Sudamérica por ESPN y por Fox Sports. En parte de Europa, Movistar+, Movistar Liga de Campeones pasará el duelo. Al final de la nota, podrás ver al detalle los canales por país.

Liverpool vs Chelsea EN VIVO previa

Liverpool se planta en Estambul tras un verano (europeo) tranquilo en el que no ha perdido a ninguna pieza clave, sin apenas gasto y con un arranque liguero que ha continuado con la tónica de la campaña pasada. 4-1 al Norwich City con Mohamed Salah y Virgil Van Dijk ya perforando las redes del rival.



Las únicas preocupaciones para Jürgen Klopp son las que pueden desestabilizar una temporada entera y ante las que menos puede encontrar respuesta, las lesiones.



Una baja en un puesto sensible puede trastocar los planes del alemán y el primer contratiempo llegó contra el Norwich, con el problema en el gemelo que sacó a Alisson del campo.



La lesión del brasileño, que según confirmó Klopp le tendrá varias semanas fuera, dará la titularidad a Adrián San Miguel, que firmó días atrás con el Liverpool, y obligará a los 'Reds' a traer un tercer portero.

We've arrived in Istanbul ✈️



Time to carry on #SuperCup preparations 👊🔴 pic.twitter.com/aIObQ2zKwl — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019

Jürgen Klopp has named a 23-man travelling squad for Wednesday's #SuperCup...https://t.co/SjkjZeOELW — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019





Precisamente su rival de este miércoles también tiene un problema en la portería, pero porque son incapaces de hacer goles. La tremenda goleada (4-0) en Old Trafford con la que Frank Lampard ha comenzado su andadura en el Chelsea ha destapado las carencias de un equipo al que Maurizio Sarri dio estabilidad y en el que la leyenda 'Blue' tiene mucho trabajo por delante.



Lampard decidió dar galones a los jóvenes como Tammy Abraham y Mason Mount en lugar de a jugadores como William, Christian Pulisic y Olivier Giroud y acabó pagando la falta de experiencia.





Sin la opción de fichar por la sanción de la FIFA, el Chelsea tiene que conformarse y reconstruirse con lo que tiene y para ello necesita que N'golo Kanté se recupere físicamente -ya disputó minutos contra el United- y que Giroud recupere el olfato que le llevó a ser el mayor goleador de la Liga Europa.



En defensa, pese a la mala actuación de Kurt Zouma, que regaló el penalti a Marcus Rashford y desencadenó la goleada, la falta de opciones en el centro de la zaga le devolverá a la titularidad, formando en línea de cuatro con César Azpilicueta, Andreas Christensen y Marcos Alonso o Emerson Palmieri.

Los antecedentes ponen las cosas más parejas, ya que el último encuentro se lo llevó el Liverpool en Premier League el pasado mes de marzo por 2-0, mientras que en la Copa de la Liga fue el Chelsea, con un gran Eden Hazard, el que expulsó al Liverpool.



Para rememorar su último enfrentamiento europeo hay que marcharse hasta la temporada 2008/2009, cuando el Chelsea eliminó en cuartos de final al Liverpool. EFE





Liverpool vs Chelsea EN VIVO posibles alineaciones



Liverpool: Adrián San Miguel; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Robertson; James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Entrenador: J. Klopp

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Marcos Alonso; Jorginho, N'Golo Kanté, Ross Barkley; Pedro, Christian Pulisic y Olivier Giroud.

Entrenador: F. Lampard

Hora: 14:00

Escenario: estadio de Vodafone Park - Estambul

Árbitro: S. Frappart

Liverpool vs. Chelsea EN VIVO Horarios del partido

México 14:00 horas

Perú 14:00 horas

Colombia 14:00 horas

Ecuador 14:00 horas

Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) 14:00 horas

Venezuela 15:00 horas

Bolivia 15:00 horas

Paraguay 15:00 horas

Chile 15:00 horas

Argentina 16:00 horas

Uruguay 16:00 horas

Brasil 16:00 horas

Reino Unido 20:00 horas

España 21:00 horas

Italia 21:00 horas

Francia 21:00 horas

Alemania 21:00 horas

Liverpool vs. Chelsea EN VIVO canales de transmisiones

Argentina ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Bélgica Q2 Belgium, Club RTL, Proximus Sports

Bolivia Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil TNT Brazil, TNT Go

Chile FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile

Colombia ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador FOX Play Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN, TeleClub Sport Live

Honduras FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

México ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte

Países Bajos Ziggo Sport 14, Veronica TV, Ziggo Sport Select

Panamá Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, Flow Sports App, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Flow Sports 1

Paraguay Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Peru

Portugal Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax

Rumania Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suecia TV10 Sweden, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2

Estados Unidos TUDN USA, Watch TNT, TNT USA, TUDN En Vivo, B/R Live

Uruguay ESPN Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, FOX Play Norte