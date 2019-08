Alejandro Hohberg afirma que Universitario peleará para salir campeón en la Liga 1 y en la Copa Bicentenario

Universitario no pudo ganarle a la Universidad San Martín en el Monumental, pero sigue liderando el Torneo Clausura con siete puntos. Alejandro Hohberg explicó por qué a los cremas les costó sacar adelante el partido ante los de Santa Anita.

"Lastimosamente no pudimos ganar de local, veníamos en buena racha pero San Martín hizo un partido inteligente, lo jugó bien, nos cerró bastante los espacios y nos costó entrarle, hicieron un partido muy trabado, nosotros esperábamos un partido como el que se dio en el Nacional", señaló Hohberg al programa Las Voces del Fútbol.

El "Enano" aseguró que el receso del campeonato por los Juegos Panamericanos Lima 2019 no afectó el rendimiento del equipo. "Sería poner una excusa al resultado que tuvimos, el que hacía el gol ganaba. La para es un tema que todos los clubes lo tuvimos y no es excusa para nada".

Asimismo, Hohberg manifestó que el hecho de haber jugado sin público contra San Martín afectó al plantel estudiantil.

"Como jugador uno tiene que estar al margen de todo lo que pueda pasar en lo externo, pero lógicamente no es lo mismo jugar un partido sin tu gente y para San Martín era un punto a favor porque están acostumbrados a jugar sin gente, yo jugué en San Martín y también lo entiendo. A nosotros la gente nos da un plus y no lo tuvimos. Después, el rendimiento pudo haber sido mejor".

Finalmente, el jugador crema confesó que el sentir de la interna crema es lograr el título de la Liga 1 Movistar y la Copa Bicentenario. Universitario ha sumado siete puntos en el Clausura, mientras que en la Bicentenario ha clasificado a cuartos de final.

"Recién van tres fechas, estamos en la punta y bien posicionados en la Copa Bicentenario, la idea es pelear los dos torneos, tenemos plantel para ello", puntualizó el atacante de la U.