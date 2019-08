Juan Manuel Vargas pasó de valer 20 millones de dólares a quedarse sin equipo [VIDEO]

Juan Manuel Vargas no la viene pasando muy bien por estos tiempos, y no solo en el ámbito deportivo, pues hace algunos días se pudo conocer la crisis que atraviesa el ex futbolista de la Selección Peruana y Universitario de Deportes. El ‘Loco’ sin embargo, tuvo -en su momento- una participación exitosa en el extranjero, y fue durante varios años, referente de las jóvenes promesas que lo veían desde Perú, pero eso cambió.

Juan Manuel Vargas actualmente no cuenta con equipo, esto luego de que a finales del 2018 su entonces club: Universitario de Deportes; le agradeciera públicamente por el tiempo que vistió la camiseta ‘crema’. Con este comunicado la ‘U’ se desligó completamente del ‘Loco’ y lo dejó en libertad; desde ese entonces Juan Vargas no ha sido propiedad de nadie más.

Producto de su salida de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas, quien también fue parte del reconocido club italiano: Fiorentina; su valor en el mercado de fichajes hizo que se desvalorice con gran notoriedad. Es así como el ‘Loco’ pasó de costar nada menos que 20 millones de dólares, a quedarse sin valorización por no tener club.

Cabe señalar, que cuando Vargas inició su carrera en el balompié, lo hizo con un costo de aproximadamente 400 mil euros, sin embargo, con el pasar de los años y debido a la exposición que el peruano tuvo en diferentes clubes del extranjero, su precio fue incrementándose con notoriedad, pues llegó a ser uno de los peruanos más exitosos de afuera.

Su llegada a la Fiorentina de Italia llegó a costar los tan mencionados 20 millones de dólares, tiempo además en el cual, el ‘Loco’ Vargas mostraba sus mejores momentos en el fútbol internacional, pues además era parte de la Selección Peruana, una oportunidad que no todos en ese momento tenían y que él sí gozaba.

Los mejores momentos de Juan Manuel Vargas

Sin embargo y pese a todo lo que hizo, este elevado costo no duró por mucho tiempo pues el futbolista fue bajando su rendimiento haciendo que su precio en el mercado de fichajes baje considerablemente. Actualmente, el ex Universitario de Deportes vale 300 mil euros, en cristiano: cuesta menos que el valor que tuvo en los inicios del fútbol.

Juan Manuel Vargas se encuentra actualmente sin Universitario de Deportes, sin Selección Peruana y sin muchas posibilidades de volver a ser lo que en algún momento fue en su estadía por el extranjero. El peruano se encuentra -por el momento- alejado del mundo futbolístico, sin embargo, en cualquier momento alguna oferta podría caer sobre su mesa y estaríamos viéndolo en algún equipo.