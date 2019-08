Pablo Bengoechea y una opinión particular sobre Kevin Quevedo: "Todo el mundo quiere ganar dinero"

El futuro de Kevin Quevedo sigue siendo incierto. Alianza Lima desea renovarle contrato por tres años, pero su propuesta económica no se acerca a lo que pretende el entorno del jugador que viene de anotar un triplete ante Cantolao y que hoy entrena con la Selección Peruana.

Este martes, el técnico blanquiazul Pablo Bengoechea señaló que el goleador "no tiene techo", además de aportarle "fantasía al equipo". Sin embargo, confesó que desconoce cuál será su futuro a mediano plazo porque a fin de año vence su contrato con Alianza.

"Ha crecido como futbolista, no hay ninguna duda y le ha agregado goles a su carrera, me alegro muchísimo por él y por el equipo. No sabemos lo que va a pasar con Quevedo, a lo mejor se va a Italia y juega todos los partidos, o se va España y no juega nunca, no sabemos lo que va a pasar", afirmó.

Asimismo, Bengoechea manifestó que "es difícil meterse en los bolsillos de los demás, hay que medir todo" y está seguro que "Kevin va a pensar en lo mejor para él, yo como entrenador digo que ojalá pueda seguir acá y tener la suerte de dirigirlo mucho tiempo pero todo el mundo quiere ganar dinero".

El estratega uruguayo reveló la lista de jugadores que finalizan su vínculo contractual con el club en el mes de diciembre. Kevin Quevedo no es el único que podría irse de La Victoria.

"Sé que Butrón termina contrato en diciembre, así como Cuba, Godoy, Rosell, Cartagena, Gallese, Quevedo. Están todos en la misma situación, esto ocurre todos los años, en todos los equipos hay futbolistas que continúan en el club y otros que se van. Acá lo importante es que Quevedo y todos los futbolistas tengan un buen rendimiento".