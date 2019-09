El drama de Luis Rivas: se lesionó jugando para Comerciantes Unidos y club no le da apoyo

Un nuevo caso de indiferencia viene ocurriendo en la Liga 2. Esta vez tiene como protagonista al club Comerciantes Unidos, equipo que prácticamente ha dejado en el olvido a uno de sus propios jugadores: Luis Rivas.

Liga 2: jugador de Comerciantes Unidos se lesionó y club se niega a pagar operación

Resulta que en la fecha de la Liga 2, Comerciantes Unidos recibió la visita del Unión Huaral. Cuando faltaba poco para la culminación del encuentro, Luis Rivas fue a cerrar un ataque siendo impactado por un jugador rival.

Producto de aquel choque, el defensor tuvo que ser cambiado. El médico del equipo lo revisó y le dijo que era una distensión. Sin embargo, lo peor estaba por venir ya que lo que tenía era mucho más grave que lo que se le indicó en un primer momento.

Líbero se pudo contactar en exclusiva con Rivas, quien dio más detalles de su caso: “Yo me sentía raro, sentía mis piernas raras y pedí permiso al club para venir a Lima y sacarme una resonancia. En la resonancia me salió que tenía rotura de ligamento cruzado anterior y también rotura del menisco externo”.

Una lesión que sin duda lo alejará por un tiempo de las canchas, pero a pesar de que ocurrió cuando el central defendía la camiseta del Comerciantes Unidos en un partido oficial, desde Cutervo le comunicaron que no lo apoyarían para su operación.

“El club me dijo que lo máximo que podían hacer era operarme por el seguro (EsSalud) y ni siquiera pude hacer eso porque supuestamente ellos nos descuentan un porcentaje del sueldo para el seguro, pero parece que no estaban pagando porque el seguro no estaba activo. La Agremiación ya sabe de mi caso ”, mencionó Rivas.

Además, la operación que se le tiene que hacer al defensor de Comerciantes Unidos no es nada sencilla ya que estaría bordeando los 16 mil soles, por lo que el futbolista formado en Cantolao se encuentra muy preocupado y en la búsqueda de actividades para recaudar dinero: "En un principio dijeron que sí, pero ahora nada. No me han reconocido nada. Con las justas puedo caminar".

Cabe mencionar que Luis Rivas llegó este año a Comerciantes Unidos con la misión de apoyar al equipo para regresar a Primera División. Su contrato es por toda la temporada.

Rivas pasó por equipos como Juan Aurich y Sporting Cristal y espera pronto una solución y poder volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol.