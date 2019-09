Sport Boys: defensa Martín Chang podría seguir su carrera en la Superliga de China [FOTO]

Sport Boys consiguió un triunfo en la Liga 1 2019 después de tres meses y medio. Los rosados derrotaron en el último minuto 2-1 a Cantolao y de esta manera renacieron las ilusiones de sus hinchas con el objetivo de permanecer en Primera División.

Sin embargo la noticia de hoy tiene como personaje principal a uno de los futbolistas que en Sport Boys no era tomado en cuenta en las últimas jornadas. Se trata del defensor de 21 años, Martín Chang.

El joven zaguero se encuentra en China realizando unas pruebas en el Tianjin Teda de la Superliga y, si todo marcha bien, firmaría en breve un contrato de hasta 3 años..

¿Cómo se originó el contacto? LÍBERO pudo conocer que el padre de Martín Chang recibió la invitación del mencionado club chino para viajar y pasar unas pruebas en el período de una semana.

Cabe señalar que el defensa fue formado en la San Martín, incluso perteneció a las selección sub 13, sub 15 y sub 17, pero las lesiones le jugaban una mala pasada y fue así que en el 2017 pasó a Sport Boys.

En los próximos días se sabrán los resultados de las pruebas con Martín Chang en el Tianjin Teda de la Superliga de China.

La información [Twitter]