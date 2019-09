¿Habrá sido para Claudio Vivas? El contundente mensaje de Ernesto Arakaki que encendió las redes sociales

Como en sus mejores épocas de defensa, el "Chino" Ernesto Arakaki salió con la pierna en alto. El Gerente de las Divisiones Menores de Alianza Lima envió un polémico mensaje a través de sus redes sociales y todo hace indicar que fue dedicado a Claudio Vivas.

El viernes por la noche, el exentrenador de Sporting Cristal concedió una entrevista al programa Las Voces del Fútbol y señaló que la directiva celeste no se portó bien con él porque querían fichar a Manuel Barreto mientras él estaba en el cargo. Inclusive, dijo que Barreto no tenía ética.

Las palabras de Vivas causaron revuelo en el ambiente futbolístico nacional. Minutos después de la intervención de Vivas en la radio, Ernesto Arakaki utilizó su cuenta de Twitter para postear las siguientes líneas.

"¿Por qué no te vas calladito y agradecido? que el fútbol ya fue bastante generoso contigo". Sus seguidores quedaron sorprendidos con sus declaraciones y varios pensaron que se lo estaba dedicando a alguien de Alianza Lima. "No es nadie del club, solo estoy haciendo catarsis. Disculpen", aclaró Arakaki.

Por qué no te vas calladito y agradecido?? que el fútbol ya fue bastante generoso contigo. — Ernesto arakaki (@ernestoarakaki) September 14, 2019

Lo cierto es que Claudio Vivas se había ganado el repudio de los encargados de las divisiones formativas de Alianza Lima porque durante el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se realizó en Perú, el argentino denunció públicamente que los victorianos les habrían arrebatado a dos jugadores.

"Alianza le debe al club, hace dos años que no paga los derechos de formación de Alexis Cossio, jugador que yo hice debutar en el 2013. 60 mil dólares que Alianza no ha cumplido con el pago. Y resulta que ahora le permiten que fiche dos futbolistas de la Sub-17 (Kluivert Aguilar y José Racchumick) en plena competencia.

No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para tener promesas. Lo que está haciendo Alianza no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o no tienen contrato", declaró Vivas en marzo de este año.

Posteriormente, Aguilar manifestó que no pertenecía a Cristal al momento de su pase a Alianza Lima y Racchumick terminó fichando por Universitario. Ambos dejaron mal parado al argentino. ¿El mensaje de Ernesto Arakaki habrá sido para Claudio Vivas? Todo hace indicar que sí...