Sergio Peña habló sobre el clásico: "Estoy convencido de que Alianza ganará"

Mientras se viene acoplando al FC Emmen de la Eredivisie de Holanda, Sergio Peña se dio un tiempo para hablar del clásico peruano y no tuvo reparos en señalar que Alianza Lima ganará a Universitario y con ello tomará la punta del Torneo Clausura 2019.

"Siempre estoy pendiente de todos los partidos, sin duda que estoy convencido de que Alianza ganará, espero que les vaya muy bien, tienen un gran equipo y siempre los sigo”, dijo en ATV Sergio Peña, exjugador blanquiazul en la previa del clásico del fútbol peruano.

En seguida, Sergio Peña habló sobe la Selección Peruana. "Estoy muy contento por mis compañeros que vienen haciendo un excelente trabajo, continúan con el gran trabajo que vienen haciendo durante mucho tiempo. Lamentablemente no me ha tocado estar las últimas convocatorias y espero volver pronto. Lo importante es que el equipo está bien, que tenga resultados positivos, triste por no poder estar pero contento por ellos".

Sobre su presente en el FC Emmen de la Eredivisie de Holanda, el mediocampista peruano señaló que habla inglés y eso facilita para que tenga una mejor relación con sus compañeros. Además, afirmó que en el club holandés tiene un amigo sudamericano que lo está ayudando en lo que es el idioma.

"Aquí la gente se ha portado muy bien conmigo, no me esperé este recibimiento, estoy impresionado con el club, a pesar de que podría decirse que es un equipo 'pequeño' está muy bien administrado y todo eso. Hablo un poco inglés y con eso trato de defenderme. Hay un compañero colombiano que ha vivido todo el tiempo aquí y con él trato de ayudarme en algunas cosas", agregó.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Universitario vs Alianza Lima?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE se disputará este domingo EN DIRECTO desde el Estadio Monumental por la jornada 9 del Torneo Clausura. Libero.pe te traerá todas las incidencias del encuentro que tendrá a 59 mil personas en las tribunas. Las polémicas, los goles, la celebración y todo el resumen completo lo podrás seguir en nuestra página web.