Paolo Guerrero tacha las fotos que tenía con Flamengo de su Instagram

Paolo Guerrero continúa generando polémica en Brasil. Y no solo dentro del campo, también en las redes sociales. El goleador histórico de la selección peruana fue expulsado durante el duelo del último miércoles entre Internacional y Flamengo por el Brasileirao luego de insultar al primer y cuarto árbitro de dicho partido. Sin embargo, el enojo del "Depredador" no quedó ahí ya que antes de irse a los vestuarios protagonizó un bochornoso cruce de palabras con los torcedores del "Mengao" en el Maracaná (las imágenes fueron captadas por la televisión local). Un día después del incidente, Paolo ha tomado la decisión de borrar el historial de fotos que tenía cuando era jugador el Flamengo de su cuenta de Instagram.

Los hinchas del Flamengo no pasaron por desapercibida esta reacción de Paolo Guerrero y detectaron otras tres fotografías que aún no ha borrado y le piden que también las retire de su Instagram. La mala relación entre el jugador y los torcedores brasileños de Río de Janeiro no inició en este último partido. Todo comenzó en el juego de ida de la Copa Libertadores, cuando el "Depredador" también tuvo que soportar los insultos de los hinchas y en respuesta aseguró que remontarían el partido en la vuelta; pero esto no sucedió, el Inter de Porto Alegre fue eliminado del torneo en el Beira Río.

Por qué se molestó Paolo Guerrero con el Flamengo

Dos motivos muy evidentes: un penal que no le cobraron dentro del área y, luego, el golpe que recibió de Rodrigo Caio al momento de disputar una pelota, que le provocó una herida profunda en la ceja derecha. Paolo Guerrero quedó sorprendido al notar que el juez no quiso revisar el VAR. Así lo confirmó Rodrigo Melo, vicepresidente del Inter de Porto Alegre.

"No puedes elogiar la actitud de Paolo Guerrero como correcta, pero se disculpó con todos por eso. Él árbitro pone nervioso al equipo. Tenía el corte en la cabeza. Hubo una clara falta que el juez no le otorga y ni siquiera llama al VAR. Pone nervioso al jugador", dijo Roberto Melo.

Informe del árbitro que expulsó a Paolo Guerrero

El árbitro del partido Luiz Flávio de Oliveira asegura en su informe que Paolo Guerrero le mostró el dedo medio al cuarto juez Grazianni Maciel Rocha mientras le hacia insultos en inglés (la palabra "f***you") y luego lanzó esas mismas frases contra él. Por esta razón, tomó la decisión de expulsarlo del juego.

"Paolo Guerrero es expulsado por ofender al cuarto árbitro Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio levantado, diciendo las palabras: "f***you, f***you". Luego se dirige hacia mí, golpeando al aire, pateando el piso y pronunciando las palabras "f***you, f***you, f***you". Necesitó ser calmado por sus compañeros para abandonar el campo de juego" dice el documento del árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

Cinco fechas de sanción podría recibir Paolo Guerrero

El castigo ejemplar de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hacia Paolo Guerrero se conocería en los próximos días y ya se especulan que serían al menos cinco fechas de suspensión. La situación puede complicarse más debido a los gestos obscenos que hizo ante las cámaras de televisión y al salir del terreno para responder a los hinchas del Flamengo. El Internacional de Porto Alegre buscaría apelar para disminuir la sanción.