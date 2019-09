¡INCREÍBLE! Exfutbolista de Alianza Lima no sabía quien era César Cueto

Lo que representa César Cueto en el fútbol peruano es grandioso. Se trata de una leyenda viva, un ídolo para Alianza Lima y la selección peruana. Esto nadie lo discute.

Sin embargo existe una anécdota en el 2010 entre el "Poeta de la Zurda" y un exfutbolista de Alianza Lima. ¿Qué pasó? Amilton Prado, exlateral "íntimo", lo cuenta con detalles.

"Nosotros jugábamos pichangas entre futbolistas, exfutbolistas y algunos que venían. Entonces cuando llega el maestro (César Cueto), Leandro Fleitas me pregunta 'y quien es ese'. Yo le respondí que era un trabajador del club, un jardinero", narró Amilton Prado al programa "Fox Sports Radio Perú".

"Cuando comenzó la pichanga, el maestro mostraba que la conocía y Fleitas me decía 'que me haga una yo lo agarro y lo levanto'. Yo me reía, no sabía quien era", continuó el exdefensa de Alianza Lima.

Finalmente dijo "en una jugada lo pintó y notamos que Fleitas le habló. Ahí nosotros, con Quinteros y Jayo, le explicamos de quien se trataba, que era uno de los ídolos y dueños de Alianza. Fue un mate de risa. Él (Fleitas) se río un poco con verguenza y nos respondió 'avisen pues, ya le iba a dar una piña (ajustar)".

DATO: Amilton Prado logró el título nacional con Alianza Lima en el 2003. Este año había conseguido también ganar el Clausura.