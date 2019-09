Universitario vs Alianza Lima: 'Rocky' Balboa fue a buscar a Alfageme y casi se arma la bronca en el Monumental [VIDEO]

Casi se arma la bronca. El árbitro Joel Alarcón pitó el final del partido y rápidamente las cámaras enfocaron a un ofuscado 'Rocky' Balboa buscando a Armando Alfageme, quien se retiraba del campo de juego custodiado por sus compañeros para que la cosa no llegue a mayores.

Universitario vs Alianza Lima: 'Rocky' Balboa fue a buscar a Alfageme y casi se arma la bronca en el Monumental

Universitario y Alianza Lima protagonizaron un clásico que se jugó con mucha intensidad. Los jugadores de ambos equipos dejaron todo en césped, pero fueron los locales el conjunto que estuvo más eficaz de cara al arco.

Tras la culminación del duelo, se vieron a muchos futbolistas que se juntaban en un lado del terreno ya que 'Rocky' Balboa quería encararle un par de cosas a un rival: Armando Alfageme.

Pero sus compañeros se percataron del hecho y lo sostuvieron para que la cosa no llegue a mayores, aunque Balboa no se daba por vencido y al ver que no iba a lograr su cometido, le recriminó de forma verbal su accionar a Alfageme.

Varios jugadores de Universitario protegieron a su compañero, quien solo atinaba a ver a 'Rocky' Balboa para luego pasar a retirarse rumbo a los camerinos.

Finalmente, Pedro Gallese le habló a Balboa y ambos se alejaron del tumulto ya que sino, el delantero blanquiazul podría recibir un castigo.

Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en una edición del clásico del fútbol en donde los merengues lograron imponerse gracias a un gol de 'Chiquitín' Quintero a los 24 minutos del partido.

Con este resultado, Universitario le sacó cinco a puntos a Alianza Lima y Sporting Cristal, sus más cercanos perseguidores en la lucha por el título del Torneo Clausura.